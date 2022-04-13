Фото с сайта pexels.com Сейчас с веянием времени наиболее популярная обувь - это кеды. В них очень легко передвигаться. Но из-за ношения обуви на плоской подошве утолщается стопа, что сказывается не только на ногах, но и на позвоночнике. Не за горами то время, когда у вас появится плоскостопие. И если вы уж очень быть в ногу со временем и соответствовать веяниям моды, придется всего-лишь приобрести дополнительную ортопедическую стельку. Иначе при долгой ходьбе у вас возникнут боли в пояснице, суставах и спине. По мнению врачей, кеды без ортопедических стелек носить категорически не рекомендуют. Как считают ортопеды, для ношения кедов есть ограничения в возрасте. Как выяснилось, после тридцати - рекомендуется приобретать только правильную ортопедическая обувь. Или покупать устойчивую обувь на небольшом каблучке (3-4 сантиметра), с хорошей фиксацией стопы. Таким образом вы избежите многих проблем с опорно-двигательной системой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.