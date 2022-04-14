- Из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров, - сказал Ашимбаев.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay Речь идёт о законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребёнка, образования, информации и информатизации». Поправка предусматривает ограничение работы социальных сетей, если они отказываются открыть свои представительства на территории Казахстана. Законопроект вызвал резонанс в обществе, особенно на фоне блокировки социальных сетей в соседней России. В ходе рассмотрения законопроекта спикер сената Маулен Ашимбаев предложил пересмотреть несколько положений.По его словам, акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом в отношении ребёнка. Сенаторы вернули законопроект в мажилис.