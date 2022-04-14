Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили, что 13 апреля вынесен приговор экс-руководителю областного департамента экологии Нуржану Аккулу. Он признан виновным по факту получения взятки и должен заплатить штраф в размере 12 млн тенге. Экс-чиновник также пожизненно лишён права занимать должности в государственных органах. Аккул задержан 19 декабря 2022 года. Будучи госслужащим, он получил 400 тысяч тенге от бизнесмена за выдачу разрешения на воздействие на окружающую среду эмиссий для объектов первой категории и дальнейшее общее покровительство. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.