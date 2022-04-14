С февраля этого года занимал пост заместителя руководителя канцелярии премьер-министра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Назначен новый пресс-секретарь президента Казахстана фото: inbusiness.kz Распоряжением Касым-Жомарта Токаева, Руслан Желдибай назначен пресс-секретарем президента Казахстана, сообщает Акорда. Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Он окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и британский Университет Уорик. В разные годы работал редактором на телеканале «Казахстан», продюсером на телеканале «Алматы», руководителем управления по информационной работе в интернет-пространстве комитета информации и коммуникаций, заместителем председателя комитета информации министерства информации и общественного развития, заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента. Бывший пресс-секретарь президента Берик Уали теперь возглавляет агентство «Хабар». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.