- Праздник Великой Победы очень важен для нас. К сожалению, два года пандемия ограничила наше празднование. В этом году мы будем праздновать как положено. Мы, надеюсь, до каждого ветерана дойдём. Со стороны акимата мы хотим поддержать и каждому ветерану войны мы выделим один миллион тенге, - сказал Досаев.

Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района.Также финансовая поддержка предусмотрена для тружеников тыла, жители блокадного Ленинграда и других лиц, приравненных к ветеранам. Всего их 10 600 человек. Девятого мая в парке им. Панфилова пройдёт возложение цветов и другие праздничные мероприятия.