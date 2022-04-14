Об этом рассказал в ходе брифинга руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новый терминал аэропорта за 6,6 млрд тенге открыли в Уральске Реконструкция международного аэропорта имени Маншук Маметовой длилась не один год.
- Сначала в проекте был предусмотрен телескопический трап (тогда его проектировал Кульман), однако при согласовании с международным собственником аэропорта, «рукав» исключили, так как пришлось бы убрать две парковки (когда общее количество - три). Соответственно, у прилетающих бортов не было бы места для парковки. Поэтому из проекта было исключено данное удобство для жителей в виде «рукава», - поясни Антазиев.
Руководитель управления отметил, что в перспективе были оставлены технические возможности (технологический проём) в будущем сделать рукав. Напомним, по постановлению премьер-министра страны Алихана Смаилова, ТОО «Международный аэропорт «Орал» присвоено имя героини советского союза Маншук Маметовой. Деньги на строительство выделила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В». Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать. Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.