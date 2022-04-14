- Ни один объект, строительство которого уже начато – приостановлено не будет. Всех поддержим, суммы будут выплачены, - заверил Антазиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления строительства ЗКО Алибека Антазиева, более 15 организаций подали заявки на корректировку смет в связи с инфляционным удорожанием. По семи проектам принято положительное решение. Есть заключение от государственного архитектурно-строительного контроля. Суммы будут запрошены из областного бюджета.Также он рассказал, что по удорожанию строительных материалов в области на первом месте металлоизделия, они подорожали на 50%. Соответственно, повысились в цена более чем на 40% на железобетонные изделия. Цена на лес выросла на 30%. Практически по всем стройматериалам отмечается рост цен.