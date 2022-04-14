- В центре будет располагаться лечебно-плавательный бассейн, спортивный и актовый зал, современное медицинское оборудование для реабилитации пациентов. Кроме того, предусмотрена столовая, трудотерапия и физкультурная зона. У нас нет полноценной реабилитации для инвалидов. А в этом центре она будет проводиться после любых травм и болезней, - пояснил Антазиев.

Как рассказал в ходе брифинга руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев, в этом году планируется строительство медико-реабилитационного центра для инвалидов в строящемся микрорайоне Акжайык. Центр будет рассчитан на 150 мест, его стоимость составит восемь миллиардов тенге. На начало строительства из республиканского бюджета уже выделен миллиард тенге.Он дополнил, что сейчас готовиться документация, в мае объявят конкурс.