Зачастую алматинцы игнорируют предупреждения о лавиной опасности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По словам главного спасателя РОСО МЧС РК, мастера спорта по спортивному туризму Валерия Шерстенина, шансы выжить при попадании в лавину есть всегда. Есть несколько приёмов, которые помогут их повысить.
- Первое - во время схода лавины необходимо сгруппироваться и принять позу эмбриона (руки поджать к голове, закрыв её, а ноги поджать к животу), в таком положении нужно двигаться вместе с лавиной. Во время остановки необходимо выпрямится, то есть сделать себе воздушный мешок. Как только лавина остановилась, если вы за минуту этого не сделаете, вы окажетесь «зацементированы». Почти сразу лавина спрессовывается. Следующий этап - определить, в каком вы положении: лицом к небу, к земле или вы лежите боком. Для этого вы должны пустить слюни изо рта и определить, где вверх, - рекомендует Валерий Афанасьевич.
Лежать в ожидании спасения не следует, необходимо пробовать самостоятельно выкапываться по направлению вверх. За время, пока спасатели будут добираться до места, у пострадавшего может закончится воздух, или же он может замёрзнуть.
Однако есть профилактика попадания под лавину - не выходить на склоны, когда объявлена опасность.
- Нельзя сказать, на какой отметке начинается лавинная опасность. Всё зависит от снежного покрова. Это могут сказать только специалисты, дать нормативы и указания. Поэтому если приходит от 112 сообщение, надо понимать, что уже ходить в горы опасно, - объясняет Валерий Шерстенин, хотя и признаёт, что всегда будут люди, которые идут на риск.
К сожалению, иногда туристы доверяются инструкторам, квалификация которых оставляет желать лучше. Например, по нормативам спортивных туристических групп, в поход должны ходить минимум четыре человека. При этом на одного инструктора должно быть не более десяти туристов.
- У нас это мало кто соблюдает. Бывает, что инструкторы ведут группы от двадцати и чуть ли не до сотни человек. Потом вызывают спасателей. Мы приезжаем, а инструктора нет, он уже ушёл. Оставляют часть люди, а мы их ищем и сопровождаем до безопасного места, - рассказывает Валерий Афанасьевич.
Некоторые туристы и вовсе звонят спасателям, когда им становится тяжело возвращаться домой.
- Становится темно, домой они вернуться не успели и звонят спасателям, чтобы их сопроводили. В некоторых странах уже ввели практику для таких туристов, чтобы они оплачивали такие услуги. Тогда они и заранее думают о безопасности и планируют поход, - заключил спасатели.
Поэтому жителям следует перед любым восхождением самостоятельно ознакомиться с правилами безопасности и адекватно оценить свои силы и возможности.
Накануне шесть человек оказались на пике, где сошла лавина
. Двое из них оказались под снежной массой. Одного из туристов удалось спасти
, второй - скончался
.
