137 автоматов,

один ручной пулемёт Калашникова,

420 пистолетов,

150 нарезных карабинов,

455 гладкоствольных ружей,

12 ружей нелетального действия Fort500,

188 единиц иного вида оружия,

279 гранат,

35 470 боеприпасов различного калибра.

денежные средства в размере 16 миллионов тенге,

12 автомашин,

796 сотовых телефонов,

665 единиц бытовой техники,

376 ювелирных изделий,

943 единицы одежды,

615 единиц косметических средств,

2,5 тысячи единиц различных товарно-материальных ценностей.

Фото: Polisia.kz. По итогам оперативно-розыскных мероприятий задержано более 1000 лиц. В их числе сторонники деструктивных течений, лидеры и участники организованных преступных групп. Все они, по версии следствия, причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4-7 января. В ходе проведённых обысков изъято 1 363 единицы огнестрельного оружия:Установлены 768 подозреваемых в мародёрствах. У задержанных изъяты: