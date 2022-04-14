Спецоперации прошли в трёх мегаполисах и 11 регионах страны, включая ЗКО, передаёт Polisia.kz. Беспорядки в Казахстане: лидеров и участников ОПГ задержали в пяти городах Фото: Polisia.kz. По итогам оперативно-розыскных мероприятий задержано более 1000 лиц. В их числе сторонники деструктивных течений, лидеры и участники организованных преступных групп. Все они, по версии следствия, причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4-7 января. В ходе проведённых обысков изъято 1 363 единицы огнестрельного оружия:
  • 137 автоматов,
  • один ручной пулемёт Калашникова,
  • 420 пистолетов,
  • 150 нарезных карабинов,
  • 455 гладкоствольных ружей,
  • 12 ружей нелетального действия Fort500,
  • 188 единиц иного вида оружия,
  • 279 гранат,
  • 35 470 боеприпасов различного калибра.
Установлены 768 подозреваемых в мародёрствах. У задержанных изъяты:
  • денежные средства в размере 16 миллионов тенге,
  • 12 автомашин,
  • 796 сотовых телефонов,
  • 665 единиц бытовой техники,
  • 376 ювелирных изделий,
  • 943 единицы одежды,
  • 615 единиц косметических средств,
  • 2,5 тысячи единиц различных товарно-материальных ценностей.
