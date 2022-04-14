Четырёхлетнюю девочку изнасиловали в Алматинской области
Подозреваемый задержан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Правозащитница Дина Тансари , что преступление произошло в городе Иссык.
- Предположительно, братьями матери, в тот момент, когда она вышла в магазин. Ребёнок экстренно прооперирован.. Отсутствие законов по запрету насилия в семье ведёт к деградации и распущенности общества, - написала активист.
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области информацию подтвердили. Стражи порядка задержали 43-летнего уроженца Кызылординской области по подозрению в совершении преступления. Мужчина помещён под стражу.
- Предположительно, подозреваемый мужчина последние несколько дней гостил у семьи потерпевших и был в алкогольном опьянении. По факту возбуждено и проводится уголовное расследование по статье «Изнасилование». Расследование взято на особый контроль руководства областной полиции. Ребёнок пока находится под наблюдением медиков, - сообщили в полиции.
С начала года в регионе зарегистрировано 10 изнасилований несовершеннолетних. Большинство подозреваемых из близкого окружения. Возраст жертв варьируется от трёх до 17 лет.
