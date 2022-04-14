Иллюстративное фото из архива "МГ" Западно-Казахстанский областной филиал партии AMANAT проводит ярмарку вакансий. 15 апреля с 10:00 до 13:00 уральцы могут прийти и трудоустроиться. Участие примут свыше 30 работодателей, которые представят более 300 вакансий, включая работу вахтовым методом. Также в ярмарке примут участие специалисты городского Центра занятости населения, фонда поддержки предпринимательства «Даму», «Аграрной кредитной корпорации», фонда «Финансовая поддержка сельского хозяйства» и проконсультируют по вопросам начала собственного дела, составления бизнес-плана, трудоустройства, а представители Otbasy bank проконсультируют о возможностях покупки жилья.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.