По данным «Казгидромета», 15 апреля на западе ЗКО ожидается гроза, на севере и востоке - сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе и севере – туман.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +8..+10, ночью похолодает до +6..+8. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +15..+17 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +13..+15 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.