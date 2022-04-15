- Следственным судом Алматы в отношении руководителя ТОО (Мухтара Базарбаева - прим. автора) санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - говорится в сообщении.A-Parking - компания, обслуживающая платные парковки Алматы. Жителей ещё в начале работы компании возмущало, почему парковки обслуживает не государство, а частная контора. В середине марта сообщалось о задержании предпринимателя Кайрата Боранбаева, которому принадлежит ТОО RR2. В декабре это ТОО выкупило через торги оставшиеся 30% уставного капитала (принадлежало государству - прим. автора) в ТОО AlanParking. Таким образом, тогда платные парковки полностью перешли в управление частной компании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
