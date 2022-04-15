— Я прощупывала ему пульс. Сначала он был, потом стал теряться. Потом его развернули. Я начала делать ему массаж сердца. Он просто стал синеть, и всё. Престало сердце биться, и дышать перестал, — вспоминает учитель Екатерина Рудинская.

— Он 25 минут лежал на полу. Пока скорая ехала, почему здесь не оказывали помощь? Где медики? Мы несколько часов сдаём тест. Здесь нет ни нашатырного спирта, ни тонометра, — говорит Эльмира Иманбаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла во время аттестации. Мужчине пытались помочь его коллеги.Позже выяснилось, у 49-летнего учителя математики Нурбая Аскарбаева была гипертония и он стоял на учёте. Точная причина смерти станет известна по результатам экспертизы.Учителя сетуют, что пятичасовый экзамен для них - это большой стресс. Однако в Национальном центре тестирования заявляют, что экзамен добровольный. В случае успешного прохождения педагоги получают надбавки к заработной плате. Дежурить во время экзамена медики не обязаны. Но после этого случая в ведомстве начнут проверку.