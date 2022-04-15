– На месте пожара обнаружен труп 46-летнего сына, который является инвалидом второй группы. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, - сообщили в ДЧС Атырауской области.

Фото предоставлено ДЧС Атырауской области Трагедия произошла 14 апреля около 19:00 в пятиэтажном доме №33 в микрорайоне Авангард. Площадь горения составила 15 квадратных метров. В областную больницу с ожогами второй степени лица и обеих рук госпитализирована 73-летняя хозяйка. Её супруг не пострадал.