– Отец раньше никогда так не пропадал, всегда предупреждал, если где-то задерживался. Алкоголем не злоупотребляет, серьёзных заболеваний нет, потерей памяти не страдает. Понятия не имеем, где он может быть столько времени. Очень переживаем за него, - говорит сын пропавшего мужчины Данияр Гиметдинов.Родственники мужчины уже написали заявление о пропаже, поисками мужчины занимаются и полицейские. В день пропажи Булат Гиметдинов был одет в чёрную куртку с капюшоном, джинсы и кроссовки. рост мужчины составляет около 165 сантиметров, волосы короткие с сединой. Особая примета - шрам на носу. Родные Булата Гиметдинова просят всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по номерам: 8 776 696 69 90, 8 747 583 58 35 либо 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено родственниками Булата Гиметдинова
