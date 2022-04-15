Девочке из Уральска не хватает 550 тысяч тенге на лечение
Раяну Нурболат в начале мая ждут на курс реабилитации, однако семья не может собрать необходимую сумму, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
У пятилетней Раяны Нурболат целый букет заболеваний - гидроцефалия, поликистоз, множественные атрофические изменения вещества головного мозга и симптоматическая эпилепсия. О девочке мы уже писали в наших предыдущих публикациях. Родители Раяны несколько раз возили её на лечение, отмечают заметные улучшения.
– Дочку время от времени мучают судороги и периодическая рвота. Ей пять лет, но она значительно отстаёт от своих сверстников не только в умственном плане, но и в психическом и физическом. Раяна не ходит, не садится, не разговаривает, только начала что-то гулить. До лечения голова увеличивалась в размерах, сейчас намного лучше. Она даже не видит ничего, из-за этих диагнозов дочь начала стремительно терять зрение, - говорит мама Раяны Айнур Курмантаева.
Кроме Раяны в семье растёт еще один ребенок. Айнур не может выйти на работу, так как ей не с кем оставлять детей. Её супруг работает на рынке, торгует аксессуарами для телефонов, его заработка хватает лишь на ежедневные расходы и покупку продуктов.
– У мужа ненормированный заработок, иногда может три тысячи тенге принести, а иногда и 10. Позволить дорогостоящее лечение для Раяны в клиниках Европы мы себе не можем. Но и сидеть сложа руки я тоже не могу. В Алматы есть филиал клиники «Московский центр клеточных технологий», где делают пересадку стволовых клеток, после чего должно наступить улучшение состояния Раяны. Для этого требуется чуть более 1,4 миллиона тенге, свои силами мы смогли собрать 900 тысяч тенге, не хватает ещё 550 тысяч тенге. Один курс делят на три процедуры, которые необходимо получать каждые два месяца, - говорит женщина.
Кроме этого требуются деньги ещё на перелет. Поездки на поезде Раяна переносит очень плохо, в дороге малышке неоднократно становилось хуже. По подсчётам Айнур, на три перелёта им понадобиться ещё около 500 тысяч тенге. Эта сумма неподъёмна для них. Родители Раяны обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой откликнуться на их беду.
– Понимаю, что сейчас всем нелегко. Но мы очень надеемся на помощь, протяните нам руку помощи в столь тяжёлое для нас время. Помогите собрать эти деньги, нашей девочке очень нужно это лечение. Не оставляйте нас наедине с нашей бедой, - просит Айнур Курмантаева.
Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на следующие банковские счета:
Halyk Bank 4444 8229 8926 6971
Ainur Kurmantayeva
Kaspi Gold 4400 4301 7006 1110. Счет привязан к номеру 8776 947 00 07 Айнур.К
ИИН 95 11 04 45 11 15
Фото предоставлено Айнур Курмантаевой
