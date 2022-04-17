- Перед нами всегда стоит задача обеспечение доступности оказываемых государственных услуг. Данный уголок создан, в первую очередь, для удобства жителей Зачаганского поселкового округа. Сектор оснащен шестью рабочими местами, оборудованными оргтехникой. Обратившимся в получении госуслуг будут помогать специалисты данного отдела. У любого желающего есть возможность получить электронные услуги не обращаясь в другие отделы ЦОН, - рассказал директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО Надир Курумбаев, добавив, что по городу действует семь секторов самообслуживания.

В Уральске заработал еще один сектор самооблуживания. Он размещен в ЦОНе № 3 города Уральск по адресу: ул. Жангир хана, 160/4.По информации пресс-службы филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО, в районных ЦОНах секторы самообслуживания продолжают функционировать как раньше. В сельских округах для самостоятельного получения электронных услуг уголки egov имеются в зданиях местных акиматов. Стоит отметить, что в настоящее время более 125 госуслуг доступны через мобильное приложение eGovmobile. Самая актуальная услуга на сегодня «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка по ИЖС (10 соток)», которая доступна через eGovmobile. При возникновении вопросов, клиент может получить консультацию в контакт-центр 1414. На сегодняшний день из 694 государственных услуг из госреестра 91,7% услуг доступно через портал электронного правительства egov.kz.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.