Изображение c сайта Pixabay Утро пенсионера Виталия началось с поездки в больницу. На даче он почувствовал боль под мочкой уха - к нему присосался клещ. Заведующий приёмным отделением городской клинической больницы №4 Алматы Магадин Хайроев отмечает, в среднем в больницу с клещами приезжают по одному пациенту раз в два дня. Сегодня Виталий первый и врач показал нам, как проходит снятие клеща.

- Самостоятельно снимать клеща опасно, вы можете оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется в коже. Лучше обратиться в больницу, где врач аккуратно снимет его и сразу и отправит для дальнейшего лабораторного исследования, - советует Магадин Хайроев.

Укусы клещей могут стать причиной развития таких заболеваний как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Поэтому медики рекомендуют быть внимательнее дачникам, строителям, а также тем, кто работает в лесу, на полях и в горах. В поликлиниках жители могут бесплатно получить вакцину против клещевого энцефалита. Курс вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом 1-7 месяцев. Но если вы не успели получить вакцину до весны, то сейчас можно пройти иммунизацию по экстренной схеме: две прививки с интервалом в две недели и ревакцинацией через год.