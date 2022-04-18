Казахстан вводит ограничение на экспорт зерна и муки
Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Документ направлен на государственную регистрацию. После введения в действие, до 15 июня этого года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться в рамках утверждённых объёмов квот:
на пшеницу и меслин - один млн тонн,
на муку пшеничную или пшенично-ржаную - 300 тысяч тонн.
К распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие АО «НК «Продкорпорация» 10% от заявленного к вывозу объёма по фиксированной цене.
- Товары, помещённые и выпущенные по таможенной процедуре экспорта до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Казахстана, - отметили в Минсельхозе.
Ранее мукомолы Казахстана заявили, что столкнулись с крайне низким предложением зерна на внутреннем рынке и резким ростом цены. В Зерновом союзе же заявили, что зерно в основном находится на складах зернопроизводителей, поэтому запасы зернотрейдеров и мукомолов существенно ниже. Цены на пшеницу, по их словам, стабилизируются в ближайшее время.
При этом в Минсельхозе опровергли информацию о дефиците зерна в стране. А также заверили, что цены на социальный хлеб регулируются государством, а значит подорожать он не должен.
