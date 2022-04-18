В рейтинге 44 стран по затратам пенсионеров на еду, Казахстан оказался лишь на 37-м месте, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Морковь по 450, картофель - 330 тенге: в Уральске цены на овощи повысились в несколько раз Фото из архива "МГ" Аналитики Finprom.kz сообщают, что казахстанские пенсионеры тратят на еду 47,2% всей пенсии.
- Пессимистично, однако среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, показатель Казахстана оказался лучше всех. Например, в России пенсионеры тратят на еду 58,9% всей пенсии, в Молдове — 59,2%, в Беларуси — 76,7%, в Украине — 84,9% (у Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус - примечание Finprom.kz), - отмечают аналитики.
Лучшими странами признаны Норвегия (на еду уходит лишь 13,4% от пенсии), Австрия (13,7%) и Франция (14,3%). Наибольший размер пенсий среди стран-участников рейтинга у Норвегии — 2 017 долларов. В ТОП-3 также попали Швейцария (1 913 долларов) и США (1 663 доллара). У Казахстана среди стран СНГ самый высокий показатель, но он составляет лишь 220 долларов.