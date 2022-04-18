Марата Принбекова взяли под стражу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Арестован директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Кадр c видео A-Parking/YouTube В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. В отношении Принбекова санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 15 июня. Принбеков с 2016 года работал директором ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» - оператор платных парковок Алматы. Ранее он был акимом Алмалинского района. 14 апреля стало известно о начале досудебного расследования в отношении руководителей A-Parking. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Руководителя ТОО Мухтара Базарбаев арестовали на два месяца. В середине марта сообщалось о задержании предпринимателя Кайрата Боранбаева, которому принадлежит ТОО RR2. В декабре это ТОО выкупило через торги оставшиеся 30% уставного капитала (принадлежало государству - прим. автора) в ТОО AlanParking. Таким образом, тогда платные парковки полностью перешли в управление частной компании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.