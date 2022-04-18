– Особенно хочется подчеркнуть район центрального рынка. Именно здесь чаще всего некоторые горожане выбрасывают крупногабаритный мусор. Наши сотрудники выезжают, убирают, но ведь за каждым не уследишь. Убедительно просим уральцев соблюдать чистоту и порядок, не выбрасывать крупногабаритные отходы в неположенных местах.

– Кто-то недавно приехал и вывалил на нашей мусорной площадке огромную кучу строительного мусора. Разве так можно? Ведь площадка предназначена для бытовых отходов. Пришлось звонить в справочную, оставлять заявку. Благо, приехали коммунальщики и вывезли весь этот хлам, за что им огромное спасибо, - говорит пенсионерка.

– Просим горожан соблюдать чистоту и порядок. Ведь чисто не там где убирают, а там где не сорят. Вместе мы сможем сделать наш город чище, - заключил Ринат Нургалиев.

Ежедневно 500 работников предприятия наводят порядок на улицах Уральска. В обязанности сотрудников входит поддержание чистоты проезжих частей, общественных мест, парков, скверов. Работают они круглосуточно, без праздников и выходных. Порой сотрудникам ТОО «Жайық Таза қала» приходится делать работу, которая им не свойственна. Например, вывоз крупногабаритных отходов (КГО). Только с начала марта на специальный полигон в районе посёлка Асан вывезено свыше 7000 тонн отходов. Это всевозможные строительные отходы, старая мебель, предметы интерьера, не работающая техника и многое другое.говорит, что большинство отходов имеет весьма внушительные размеры и не подлежит сбору в общие мусорные баки. При этом бывает так, что горожане игнорируют правила и выбрасывают КГО на общих мусорных площадках. Выбрасывать крупногабаритный мусор в обычные баки для бытовых отходов нельзя, это грозит штрафами. К слову, по линии единой службы «109» на предприятие поступают заявки по вывозу мусора. Если зимой горожане просили помочь вывезти снег, весной откачать талую воду, то с наступлением теплых дней просят вывезти крупногабаритный мусор, который чаще всего оставляют несознательные граждане. В таких случаях сотрудники ТОО «Жайық Таза қала» просят присылать фотографии проблемного участка.Жительница города, пенсионерка Алла Семёновна говорит, что живёт в частном доме в районе рынка «Землячка».Стоит отметить, что с 16 апреля в Уральске начнутся субботники, на которых активное участие будут принимать и сотрудники ТОО «Жайык таза кала». В эти дни число техники планируется увеличить в разы, а для погрузки собранного мусора будет привлекаться отдельная техника.