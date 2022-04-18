– В ходе визита были проведены работы наблюдения за автомобильными дорогами республиканского значения, проходящими по территории Атырауской области, и искусственными сооружениями, расположенными вдоль временных объездных дорог дороги Актобе - Атырау - Астрахань, реконструкция которых ведётся по программе «Нұрлы-жол». Были выявлены недостатки, в частности, ямы, волны, порча дорожных знаков, бытовой мусор на обочинах дорог, - сообщил в полиции.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, с четвёртого по 14 апреля в Махамбетском, Индерском, Макатском, Жылыойском, Кызылкогинском, Исатайском и Курмангазинском районах специально созданная комиссия проверила состояние дорог областного и республиканского значения.В отношении двух должностных лиц составили административные протоколы по статьям 631 КоАП РК «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог» и один протокол 630 КоАП РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений». Для устранения недостатков выдали 12 предписаний.