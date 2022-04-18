Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл в посёлке Деркул. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 79-летний водитель ГАЗели не справился с рулевым управлением и авто упало на бок. При досмотре кузова сотрудники полиции обнаружили рыбу частиковых пород (лещ, карась, линь), которая была упакована в 56 полиэтиленовых мешков, без соответствующих документов. Общий вес изъятого составил 2,5 тонны, незаконно перевозимый груз сдан на хранение в ТОО «Каспий Урал». Ещё один факт незаконной перевозки рыбы зарегистрирован 12 апреля в пять утра. По трассе Уральск - Саратов полицейские остановили ГАЗель с подложными номерами, за рулем находился 31-летний мужчина. В кузове авто было более трёх тонн рыбы частиковых пород, которая была упакована в 66 мешков, документов на груз у мужчины не оказалось. Ведётся досудебное расследование по статье 196 УК РК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.