Мы подсчитали продукты на небольшую семью из трёх-четырёх человек. Меню рассчитано без излишеств. Цены указаны на самые необходимые продукты. В ЗКО капуста подорожала за год в три раза В последнее время западноказахстанцев уже ничем не удивить, кроме цен на продукты питания. Они растут с каждым днём. Эпопея с «кусачими» ценами началась с овощей, в прошлое межсезонье не все уральцы могли позволить себе купить картофель, его цена повысилась почти втрое. Вслед за ним подскочили цены на морковь и свёклу. Тогда один килограмм моркови стоил 450 тенге, а свёклу можно было купить по 600 тенге за кило. Также цена на капусту за год выросла в три раза. После этого был ажиотаж с подсолнечным маслом, его стоимость повысилась из-за дефицита сырья, а именно семян подсолнечника. После этого казахстанцы стали скупать сахар. Цена на него повысилась почти вдвое. Тогда чиновники Уральска заявили, что массовой скупки продуктов на рынке нет и призвали население не создавать искусственный ажиотаж, поскольку это может вызвать необоснованный рост цен. Однако рост цен произошёл, и значительный. Сейчас местные жители отмечают, что в магазинах подорожали почти все продукты, в том числе и социально-значимые. Итак, мы решили подсчитать, сколько в среднем тратит одна семья ЗКО из трёх-четырёх человек на продукты в месяц. Для того, чтобы питаться весь месяц и не бегать ежедневно в магазин, необходимо закупить:
  • сахар - 1 кг (422 тенге);
  • чай - одна пачка 250 гр (730 - 1000 тенге);
  • кофе - пачка весом 130 гр (в среднем 2 тысячи тенге);
  • соль - одна пачка (60 тенге);
  • яйца - 120 штук (один десяток стоит 396 тенге);
  • говядина - 5 кг (один кг стоит 2300 тенге);
  • фарш - 2 кг (один кг стоит 2200 тенге);
  • курица - 2 шт (одна в среднем вытягивает на 2 тысячи тенге);
  • сыр - 1 кг (3 тысячи тенге);
  • колбаса - 2 палки (4-5 тысяч тенге);
  • картофель - 10 кг (один кг стоит 300 тенге);
  • морковь - 2 кг (один кг стоит 230 тенге);
  • лук - 2 кг (один кг стоит 260 тенге);
  • свёкла - 2 кг (один кг стоит 320 тенге);
  • капуста - 1 вилок (один кг стоит 384 тенге);
  • хлеб - 8 булок (одна булка - 150 тенге);
  • молоко - 10 литров (один литр стоит 350 тенге);
  • кефир - 4 литра (один литр стоит 400 тенге);
  • творог - 2 кг (один кг стоит 2,5 тысячи тенге);
  • маргарин - 2 пачки (одна пачка стоит 600 тенге);
  • майонез - 1 пачка (700 тенге);
  • томатная паста - 1 кг (1400 тенге);
  • мука - 5 кг (1225 тенге);
  • масло - 3 литра (один литр стоит 700-900 тенге);
  • рис - 1 кг (300 тенге);
  • гречка - 1 кг (525 тенге);
  • макароны - 2 кг (один кг стоит 324 тенге);
  • манка - 1 кг (400 тенге);
  • яблоки - 5 кг ( один кг стоит 500 тенге);
  • печенье - 3 кг (3 тысячи тенге);
Общая сумма на продукты в месяц составила 70 000 тенге. Помимо этого каждый покупает бытовую химию, одежду, лекарства, оплачивает коммуналку. Отметим, что для подсчёта мы составляли очень скромное меню без излишеств. Сомневаемся даже в том, что при таком питании человек получит достаточное количество необходимых витаминов. К слову, согласно статистическим данным, средняя зарплата западноказахстанцев на четвёртый квартал 2021 года составила 240 тысяч тенге. Правда эти цифры оспаривал даже президент, призвав обратить внимание на статистику. В конце марта мы проанализировали вакансии, которые предлагают работодатели жителям ЗКО. Самая распространённая зарплата в регионе, согласно вакансиям, - от 42 500 до 70 000 тенге. Если брать в расчёт, что в среднем житель ЗКО зарабатывает 70 тысяч тенге, то муж и жена получают 140 тысяч на семью. А значит на питание они тратят 50% от своего дохода. Чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты. В 2020 году в рейтинге стран по расходам на еду Казахстан занял 96-е место из 104, расположившись между Угандой и Камеруном. Лидер - США, там население тратит на еду только 6,4% от своего заработка. К слову, сегодня опубликована статистика, согласно которой в рейтинге 44 стран по затратам пенсионеров на еду, Казахстан оказался на 37-м месте. Казахстанские пенсионеры тратят на еду 47,2% всей пенсии.