- сахар - 1 кг (422 тенге);
- чай - одна пачка 250 гр (730 - 1000 тенге);
- кофе - пачка весом 130 гр (в среднем 2 тысячи тенге);
- соль - одна пачка (60 тенге);
- яйца - 120 штук (один десяток стоит 396 тенге);
- говядина - 5 кг (один кг стоит 2300 тенге);
- фарш - 2 кг (один кг стоит 2200 тенге);
- курица - 2 шт (одна в среднем вытягивает на 2 тысячи тенге);
- сыр - 1 кг (3 тысячи тенге);
- колбаса - 2 палки (4-5 тысяч тенге);
- картофель - 10 кг (один кг стоит 300 тенге);
- морковь - 2 кг (один кг стоит 230 тенге);
- лук - 2 кг (один кг стоит 260 тенге);
- свёкла - 2 кг (один кг стоит 320 тенге);
- капуста - 1 вилок (один кг стоит 384 тенге);
- хлеб - 8 булок (одна булка - 150 тенге);
- молоко - 10 литров (один литр стоит 350 тенге);
- кефир - 4 литра (один литр стоит 400 тенге);
- творог - 2 кг (один кг стоит 2,5 тысячи тенге);
- маргарин - 2 пачки (одна пачка стоит 600 тенге);
- майонез - 1 пачка (700 тенге);
- томатная паста - 1 кг (1400 тенге);
- мука - 5 кг (1225 тенге);
- масло - 3 литра (один литр стоит 700-900 тенге);
- рис - 1 кг (300 тенге);
- гречка - 1 кг (525 тенге);
- макароны - 2 кг (один кг стоит 324 тенге);
- манка - 1 кг (400 тенге);
- яблоки - 5 кг ( один кг стоит 500 тенге);
- печенье - 3 кг (3 тысячи тенге);
