Мошенники стали названивать казахстанцам под видом полицейских, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 8 млн тенге перевела жительница Уральска на счёт мошенников Иллюстративное фото из архива "МГ" Polisia.kz сообщает, что мошенники используют технологию подмены номеров. Представляясь дознавателями или следователями, сообщают, что по факту якобы оформленного онлайн-кредита в отделение полиции обратились родственники или знакомые граждан. Для уточнения данных преступники предлагают сообщить им информацию о счетах, а также персональную информацию – ФИО, ИИН.
- Известны случаи, когда граждане, под давлением мошеннических манипуляций, устанавливали на свои устройства приложения, предназначенные для удалённого доступа. Все эти действия направлены на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денег либо оформления кредита, - объясняют в МВД.
Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, правоохранители рекомендуют положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.