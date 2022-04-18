- На период испытаний потребителями должны быть отключены внутренняя система отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления. На период испытаний запрещается находиться и производить любые работы в местах прохождения трубопроводов тепловых сетей и тепловых колодцев. Тепловые сети, выдержавшие испытания, будут включены досрочно с подачей горячей воды, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В АО «Жайыктеплоэнерго» предупредили, что с 19 апреля по 17 мая в городе пройдут гидравлические испытания тепловых сетей.При порывах жителей просят сообщать по телефонам: 23-95-07, 23-79-57, 8-747-162-27-47.