Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области ДТП произошло 18 апреля на пересечении улиц Шернияза и Уалиханова. По информации пресс-службы регионального департамента полиции, водитель автобуса №7, двигаясь по улице Шернияза со стороны улицы Уалиханова, наехал на забор ограждения проезжей части. От удара, изменив направление движения, автобус въехал в магазин, расположенный на первом этаже жилого дома. В салоне автобуса пассажиров не было. Пострадавших в результате ДТП нет. Проводится проверка. jyORU1ORaX8