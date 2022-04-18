Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Акорда. Уральцы не могут найти иностранную валюту Иллюстративное фото из архива "МГ" В первом квартале агентство возбудило 552 уголовных дела, по фактам создания ОПГ начали 14 досудебных расследований. Сумма причинённого государству ущерба составила 62 млрд тенге.
- В рамках поручения президента продолжается работа по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана. На сегодня расследуется семь уголовных дел, наложен арест на 28 млн долларов, - говорится в сообщении.
Президент поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности. «Касым-Жомарт Токаев считает, что малый и средний бизнес нуждается в особой поддержке государства, и здесь роль АФМ имеет важное значение».