- В рамках поручения президента продолжается работа по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана. На сегодня расследуется семь уголовных дел, наложен арест на 28 млн долларов, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В первом квартале агентство возбудило 552 уголовных дела, по фактам создания ОПГ начали 14 досудебных расследований. Сумма причинённого государству ущерба составила 62 млрд тенге.Президент поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности. «Касым-Жомарт Токаев считает, что малый и средний бизнес нуждается в особой поддержке государства, и здесь роль АФМ имеет важное значение».