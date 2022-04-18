Они успели обокрасть два дома, передаёт Polisia.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Двое жителей Атырау 24 и 25 лет, отжав пластиковое окно, проникли в дом в селе Деркул. Там они поживились миллионом тенге, золотом и ноутбуком.
Позже они заглянули в дом пенсионера в посёлке Зачаганск и вынесли 240 000 тенге, 100 евро и золотые изделия.
- Cумма ущерба составила четыре миллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий указанные подозреваемые были задержаны. Похищенное изъято частично, - сообщили в полиции.
Ведётся расследование по статье «Кража».
