Ранее один литр растительного масла местного производителя в магазинах стоил чуть более 700 тенге. Сейчас дешевле 900 тенге не найти. А вот стоимость масла российского производства не повышалась, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске вновь подорожало растительное масло Последний раз цена на масло повышалась в июне прошлого года. Тогда цена на рынке за один литр масла местного производства составляла 750-780 тенге. Ранее директор ТОО «Пойма май комбинаты», которая выпускает масло марки «Белес», Акылбек Сармалаев отмечал, что в области сложился дефицит сырья, а именно семян подсолнечника. Сейчас уральцы снова жалуются на резкий скачок цен на масло местного производства. Корреспонденты «МГ» проехались по торговым точкам: супермаркеты, продуктовые магазины, социальные киоски «Товары из стабфонда». Итак, если раньше один литр рафинированного масла местного производителя под маркой «Белес» стоил 720-750 тенге, то сейчас в супермаркетах он продается по 974-1001 тенге, в магазинах у дома по 900-980 тенге, а в социальных киосках  «Товары из стабфонда» по 650 тенге за литр. Стоит отметить, что масло российского производства в супермаркетах дешевле, чем продукт местного производителя. Так, цена на популярное российское масло марки «Шедевр» не повысилась, оно стоит как и прежде 822 тенге за литр, «Богатовское золото» стоит 789 тенге. Цена на один литр масла «Маслозавод №1» (казахстанского производства) стоит 869 тенге за литр. Продавцы магазинов предполагают, что повышение цен связано с  дорогим закупом. На самом маслозаводе сообщили, что отпускная цена повысилась на прошлой неделе и сейчас один литр рафинированного масла стоит 922 тенге, если брать пятилитровую бутыль - то один литр обойдётся 912 тенге. В управлении предпринимательства ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию позже. Дозвониться до директора ТОО «Пойма май комбинаты», которая выпускает масло «Белес», пока не удалось. Фото Медета МЕДРЕСОВА