Пробы отобрали после заявления уральца о том, что от воды в Чагане исходит зловонный запах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Запах нечистот в реке Чаган: «Батыс су арнасы» ответили на заявление в Уральске Шестого апреля в редакцию «МГ» прислали видео-жалобу, где автор ролика утверждает, что у реки Чаган прямо под мостом в сторону Зачаганска от воды исходит запах канализации. Он считал, что это результаты порыва канализационной сети и стока нечистот в реку. Тогда в ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что порыва канализационных сетей не было. А экологи отобрали пробы воды для проведения анализов. Сегодня, 18 апреля, в департаменте экологии ЗКО рассказали, что согласно проведённым анализам, в реке наблюдалось превышение по взвешенным веществам (это связано с обильным таянием снега и смыва с берегов органических минеральных веществ), а также незначительное превышение по аммиаку и ионам аммония. По остальным компонентам превышение предельно-допустимой концентрации отсутствует. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.