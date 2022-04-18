В редакцию «МГ» обратились жители дома №23А на улице Баймуханова. В основном, по их словам, там проживают пенсионеры и матери-одиночки с детьми. Подавал дома затапливает канализационными стоками. - В подвале стоит электрический щит, а если замкнёт? Это опасно! - переживает жительница Маншук Утемисова. По словам жильцов, дом 1950 года постройки признан ветхим. Ещё в 2019 году власти обещали переселить жильцов, однако дело не сдвинулось с мёртвой точки. Мы обратились за комментарием в акимат города.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.