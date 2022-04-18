- 19 апреля Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1,2,3,4, микрорайон Кокмайса; Алмалинский и Жетысуский район: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.
- 19 – 20 апреля Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.
- 20 апреля Жетысуский район: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова; по улице Ратушного, микрорайон Кулагер.
- 20 и 21 апреля Ауэзовский район: Куанышбаева – Рыскулбекова – речка Большая Алматинка – Саина.
- 21 апреля Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.
- 21 и 22 апреля Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан. Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Данченко.
- 25 и 26 апреля Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Валиханова – Айтеке би.
- 26 и 29 апреля Бостандыкский и Медеуский районы: микрорайон Казахфильм, микрорайон Алмагуль, микрорайон Мирас; Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Басенова; Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база –Ходжанова – Аль-Фараби; Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби; Аскарова – Садыкова.
- 26 апреля Ауэзосвкий район: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова. Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.
- 26 и 27 апреля Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
- 26, 27 и 28 апреля Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – речка Большая Алматинка.
- 28 апреля Алатауский район: Мөнке би – Момышұлы – Райымбека – Онғасыровой. Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.
- 28-29 апреля Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
- 29 апреля Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.
- 3 мая Алатауский район: Мөнке би – Момышұлы – Онғасыровой; микрорайон Зерделі. Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай – Айманова – Жандосова – Варламова.
- 3 и 4 мая Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай.
- 4 мая Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
- 4 и 5 мая Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Сейфуллина – речка Есентай – Гоголя.
- 4, 5 и 6 мая Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.
- 5 мая Алатауский район: микрорайон Аққайнар; Мамбетова - южная сторона БАКа; Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.
