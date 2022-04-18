Наказание понесли 193 розничных продавца автогаза, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Цены на товарный газ в Казахстане зафиксируют до 2024 года Фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт председателя агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, сообщает Акорда. Президенту доложили, что проверка деятельности оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа выявила нарушения на 5,5 млрд тенге. Сумма наложенных штрафов на 193 розничных реализаторов автогаза составила 103 млн тенге.
- Сейчас проводятся расследования в отношении ТОО Eurotransit Nur Zholy, ТОО Казфосфат, ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Каскор-Транссервис», - говорится в сообщении.
Также ведётся анализ по выявлению признаков нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО «НК «КТЖ», АО «Казахтелеком», АО «КТГ «Аймак», АО «Транстелеком», торговых рынков по услугам предоставления в аренду торговых площадей для реализации продовольственных товаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.