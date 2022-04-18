В городе и горах объявлено штормовое предупреждение, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тело повешенного мужчины нашли в Алматы Изображение с сайта Pixabay В пресс-службе ДЧС Алматы предупредили, что в горах 20 и 21 апреля ожидается сильный дождь, град и шквалисты ветре. При грозе порывы ветра могут достигнуть 22 метров в секунду. В городе также ожидаются осадки и сильный ветер. Жителей просят не оставлять свои автомобили под деревьями. В этом году в Алматы зафиксировано 242 случая падения стволов деревьев и больших веток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.