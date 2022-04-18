Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе «Қазақстан темір жолы» сообщили, что с 20 апреля назначается международный пассажирский поезд №625/626 сообщением Атырау - Астрахань. Из Атырау состав отправляется с 20 апреля по чётным датам, а из Астрахани в Атырау - с 21 апреля по нечётным. Перевозчик напомнил, что для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну, по-прежнему обязательно наличие ПЦР-справки на COVID-19. С даты её выдачи должно пройти не более 72 часов. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.