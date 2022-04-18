- С места пожара спасён хозяин квартиры 1960 года рождения, который госпитализирован в больницу. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Фото: ДЧС ЗКО Сообщение о пожаре поступило огнеборцам в 16:07 18 апреля. Домашние вещи загорелись в квартире на первом этаже пятиэтажного общежития.На место возгорания выезжали 23 сотрудника ведомства. О состоянии спасённого ничего неизвестно. Редакция запросила информацию в Облздраве.