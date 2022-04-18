В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23, ночью похолодает до +9..+11. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

На большей части страны ожидаются дожди, лишь в западных регионах - погода без осадков. По республике будет отмечаться усиление ветра.