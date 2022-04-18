На полигоне, арендованном Россией, проходят учения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Военную технику с российским флагами сняли на видео в селе ЗКО Кадр из видео Жители села имени Темира Масина Бокейординского района сняли на видео военную технику, которая проезжала по дорогам населённого пункта. К слову, на военной технике виден флаг России. В акимате Бокейординского района рассказали, что на полигоне, который арендует министерство обороны РФ, проходят военные учения.
- Военные ехали на учения на полигон. Сами военные учебные действия проходят на территории полигона, - сообщили в акимате района.
В министерстве обороны Казахстана информацию пока не комментировали. Напомним, территория Бокейординского района занимает порядка 1,9 млн га, из них 945 тысяч занимает военный полигон.