Фото с сайта pexels.com Как рассказали специалисты, если при хранении картофель был на свету, или еще хуже под прямыми солнечными лучами (к примеру, лежал на балконе), то в овоще образуется хлорофилл, а следовательно за ним и алкалоид соланин. Внешне можно понять, что картофель ядовито опасен по цвету клубней, они становятся зеленым цветом. Такой картофель нужно сразу выбрасывать. Потому что если даже удалить позеленевшую кожуру, сварить его, ядовитые вещества не улетучатся. Эксперты советуют не рисковать и не экспериментировать с позеленевшим картофелем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.