Фото с сайта Pixabay.com В идеале врачи не рекомендуют, а иногда категорически запрещают запивать лекарства чаем. Причём это касается не только чёрного чая, но и зелёного, потому что в нём содержится вещество танин, которое связывает некоторые макро и микроэлементы. Например, железо, что делает витаминно-минеральные комплексы малоэффективными. Чай может нейтрализовать сердечные гликозиды и эуфиллин. Все чаи производятся из китайской камелии, а его цвет зависит от степени ферментации листьев. В двух чашках чая содержатся столько же кофеина, сколько в чашке кофе. Он стимулирует центральную нервную систему и усиливается выработка дофамина, снимается усталость, повышается внимание и концентрация. В умеренных количествах, бесспорно, польза есть. Но употребление в больших количествах часто вызывает изжогу и расстройство желудка, а заядлые любители кофе могут поближе познакомиться с бессонницей, повышенным давлением, проблемами с сердцем и головными болями. В инструкциях к лекарствам чай почти всегда не упоминается. В нём концентрация активных веществ очень низкая, поэтому вы не сильно рискуете навредить эффективности препарата. Однако лучшим вариантом для приёма лекарства всё же остаётся вода. Она имеет нейтральный состав. Так какие лекарства категорически нельзя запивать чаем? Это, в первую очередь, средства для потенции, препараты, содержащие железо, антидепрессанты, препараты для сердечнососудистой системы и сосудов.