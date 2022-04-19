Выйди на площадь и скажи «извините»: Бозумбаев отчитал главу Текели
Работу акима Текели раскритиковал глава региона на еженедельном аппаратном совещании, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Две недели назад жители города состояние дороги, асфальт на которой проложили год назад. Покрытия там уже нет, на дороге образовалась большая яма.
Акимат города в комментариях (спустя неделю) пояснил, что под полотном прокладывали теплотрассу. Жителям обещали, что подрядная организация займётся восстановительными работами в ближайшее время.
Накануне пресс-служба акима Алматинской области опубликовала видео с еженедельного аппаратного совещания актива региона, где поднялся вопрос разбитой дороги в Текели.
- Закопали трубу неправильно, людям проблему создали. Куда раньше смотрел?.. Не по проекту сделали? - спросил аким Алматинской области Канат Бозумбаев.
- Да, не по проекту сделали, - ответил аким Текели Батыр Молдахметов.
- Молодцы... наказывай подрядчика. Людям объясняй, что ты не уследил. Выйди на площадь и скажи: «извините, люди, деньги мне дали, а я даже нормально не могу трубу переложить. Потому что мне не хватает знаний или лень мне», - отчитал акима Бозумбаев.
