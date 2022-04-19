- Закопали трубу неправильно, людям проблему создали. Куда раньше смотрел?.. Не по проекту сделали? - спросил аким Алматинской области Канат Бозумбаев. - Да, не по проекту сделали, - ответил аким Текели Батыр Молдахметов. - Молодцы... наказывай подрядчика. Людям объясняй, что ты не уследил. Выйди на площадь и скажи: «извините, люди, деньги мне дали, а я даже нормально не могу трубу переложить. Потому что мне не хватает знаний или лень мне», - отчитал акима Бозумбаев.

Кадр из видео Две недели назад жители городасостояние дороги, асфальт на которой проложили год назад. Покрытия там уже нет, на дороге образовалась большая яма. Акимат города в комментариях (спустя неделю) пояснил, что под полотном прокладывали теплотрассу. Жителям обещали, что подрядная организация займётся восстановительными работами в ближайшее время. Накануне пресс-служба акима Алматинской области опубликовала видео с еженедельного аппаратного совещания актива региона, где поднялся вопрос разбитой дороги в Текели.