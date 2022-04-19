Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый вице-министр нацэкономики Казахстана Тимур Жаксылыков на заседании правительства сообщил, что на сегодня выплату получил 1 491 субъект малого и среднего бизнеса на общую сумму 8,3 млрд тенге. По предварительным данным, во время массовых беспорядков пострадало 1 630 субъектов МСБ. Сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге. По его словам, для поддержки отечественного предпринимательства правительство ввело отсрочку платежей по займам физических и юридических лиц, а также приостановило налоговые и таможенные проверки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.