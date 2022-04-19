- Работодатели слабо участвуют как в разработке профстандартов, так и в подготовке специалистов в этой сфере. Мы видим активность только в тех сферах, где сильные отраслевые ассоциации. Есть и проблемы финансирования. Разработанные 590 стандартов в основном были профинансированы за счёт займа Всемирного банка, - сказал Дуйсенова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства сообщила, что в Казахстане отмечается неполный охват профессий профессиональными стандартами. По Нацклассификатору занятий числится порядка 12 тысяч профессий, из них 590 утверждённых профстандартов охватывают 2 689 профессий.За последние два года разработка профессиональных стандартов не осуществлялась вовсе. 576 из 590 разработанных профстандартов уже устарели и нуждаются в актуализации. А как отмечается Национальной палатой (с 2016 года разработку вели отраслевые ассоциации и утверждала их НПП «Атамекен»), финансовых средств на разработку и актуализацию недостаточно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.