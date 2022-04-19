- Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 175 (государственная измена), статьи 176 (шпионаж) и части 3 статьи 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) УК РК. Следственном судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе комитета национальной безопасности сообщили, что по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц. Среди них есть иностранный гражданин.Уголовные дела имеют гриф «Секретно», поэтому иная информация не разглашается.