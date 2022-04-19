– Я об этом впервые дал полное разъяснение в 2019 году. Тогда я исполнял обязанности акима Индерского района и после выхода в республиканских электронных СМИ, по собственной инициативе обратился к журналистам с разъяснением всех обстоятельств. 10 лет назад (в 2012 году) до поступления на государственную службу мне по закону был предоставлен земельный участок. Я тогда выступал как услугополучатель от государства. Теперь это хотят связать с моей нынешней работой и заявляют о противоправных действиях с моей стороны. Официально заявляю, что моя работа в государственной службе никак не связано с выделением земельного участка, - написал аким Атырау в Facebook.Вместе с тем Мейрим Калауи заявил, что на тех, кто распространяет заведомо ложную информацию, в том числе с фейковых аккаунтов, в ближайшее время намерен подать заявление в департамент полиции. Он уверен, что это намеренно организованная атака против него. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
