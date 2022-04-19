По сравнению с утренними торгами 18 апреля, национальная валюта к доллару укрепилась на 9.51 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 449.85 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 457-459 тенге, покупают по 445-447 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.